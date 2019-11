Piano urbano della mobilità da 670 milioni: ok dei sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROPADOVA Via libera al Piano urbano della mobilità sostenibile. Un piano che prevede un investimento da 670 milioni di euro in 10 anni. Di fatto si tratta di un documento che mira a mettere in campo una serie di azioni sul scala sovra comunale, per promuovere la mobilità sostenibile. Da questo punto di vista, le opere strategiche dovrebbero essere le nuove linee del tram (che potrebbero coinvolgere anche i Comuni della cintura), la riorganizzazione del trasporto ferroviario e il potenziamento delle piste ciclabili. Gli interventi...