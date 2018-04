Piano del Commercio al Consiglio di Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ma il Piano del Commercio del Comune approvato nel 2015 è valido oppure come vuole l'Unione Europa chiunque può aprire un centro commerciale dove vuole? La risposta è affidata al Consiglio di Stato che si è riunito nel merito il 25 gennaio scorso ma la sentenza non è stata ancora pubblicata.Singolare la battaglia giudiziaria iniziata. Tutto è partito il 14 dicembre 2016 quando un pronunciamento del Tar su richiesta di due grosse catene di distribuzione, Conforama e BricoMan che volevano aprire in zona industriale, aveva dato loro il via...