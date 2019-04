Piano da 1 milione per riaprire la torre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀPADOVA Dopo novecento anni la porticina in legno che si trova sulla sommità della scalinata di Palazzo Moroni verrà aperta. Perché, a parte una breve parentesi che risale mezzo secolo fa, quando alcuni muratori erano entrati per effettuare un intervento di consolidamento, nessuno là dentro era mai entrato. Nonostante si tratti di un luogo di grandissimo valore simbolico per Padova, sorto nel 1100 e che quindi proprio sotto le sue pietre ha visto nascere Palazzo della Ragione e scorrere la storia della nostra città. Ora, però,...