L'INIZIATIVA

S. MARTINO DI LUPARI - Il posto a tavola della cena di Natale devoluto ad una associazione a scelta fra un poker di quattro. Questa l'originale iniziativa di solidarietà scattata d'intesa fra i dipendenti e la proprietà dell'industria Pettenon Cosmetics Spa, azienda luparense che da oltre settant'anni opera nel campo dei prodotti professionali per acconciatori e parrucchieri la quale, come tutti gli anni, aveva allocato il budget per la serata conviviale con il personale per il tradizionale scambio degli auguri per le festività.

Quest'anno che la cena non viene fatta l'importo verrà destinato a quattro associazioni: la Fondazione Città della Speranza, istituto di ricerca pediatrica per i bambini oncologici, il Gruppo Polis cooperativa che tutela le donne vittime di violenza domestica e in generale la violenza di genere; la Fondazione Fontana che promuove progetti di pace e cooperazione nel terzo mondo e il Fondo Diego Della Valle, attivo da settembre su scala nazionale, che si rivolge alle famiglie di medici, personale sanitario e socio-sanitario che hanno perso la vita contrastando sul campo il coronavirus.

Sono stati gli stessi dipendenti a scegliere a chi devolvere la propria quota parte della cena e l'azienda Pettenon, che tra i propri valori cardine ha anche la solidarietà, ha agito di conseguenza, individuando le quattro realtà con finalità sociale con le quali già nel corso dell'anno collabora. «In questo anno particolarmente difficile, il nostro impegno ad aiutare il prossimo si rafforza in occasione del Natale affermano Gianni e Federico Pegorin, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Agf88 Holding. L'importo dedicato alla tradizionale cena natalizia - aggiungono i due fratelli - momento di condivisione molto atteso da tutti i collaboratori, sarà devoluto in beneficenza. Abbiamo selezionato quattro associazioni, tre già note all'interno dell'azienda e una scelta per sostenere le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19, e proprio per questo abbiamo creato un'iniziativa ad hoc che abbiamo intitolato Dona il tuo posto a tavola, pubblicando all'interno della nostra intranet aziendale un sondaggio attraverso cui ciascuno poteva dare la preferenza di destinazione della propria quota. Crediamo nella bellezza dei gesti concreti - concludono Gianni e Federico - e, oltre a questo, per la strenna natalizia abbiamo valorizzato i prodotti biologici di Gruppo Polis e le piccole imprese locali, coinvolgendo anche il Gruppo missionario giovani di San Martino di Lupari nel confezionamento di questo dono».

Germana Cabrelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA