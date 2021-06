Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISSAPADOVA Sono le 22 di giovedì sera quando va in scena un'aggressione ai danni di un 36enne della Guinea Bissau. In quattro lo hanno colpito con calci e pugni al volto, lasciandolo poi sanguinante sotto i portici della Galleria San Carlo in via Tiziano Aspetti. A soccorrerlo i clienti e i dipendenti del bar La Galleria che hanno chiamato i carabinieri. I motivi di tanta violenza non sono ancora chiari.Erano le dieci e il 36enne...