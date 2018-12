Pesta il corriere espresso per non pagare la consegna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIOLENZAPADOVA La pubblicità di un noto sito di vendite on line assicurava che all'arrivo del corriere espresso il cliente avrebbe urlato di piacere. Mercoledì, invece, a urlare - e certamente non di piacere - è stato il povero fattorino, che è stato preso a sberle, calci e pugni dal destinatario del pacco, a cui aveva chiesto di pagare gli oneri doganali. Erano quasi le 10 di mattina di mercoledì, in via Dalmazia, all'Arcella, quando il corriere dell'Sda è sceso dal suo furgone e ha suonato al campanello di B.C., un 72enne originario di...