Per Panduru una pena alternativa al carcere nel Centro servizi anziani

Denis Panduru, il conducente dello scuolabus, ad Adria (Rovigo) lavora al Centro Servizi Anziani. Sta infatti scontando una pena alternativa al carcere. «L'uomo - commenta il presidente del Csa Sandra Passadore - non è con noi da molto. Non ha nessun contratto con il Csa neppure tramite cooperativa. E' presente solo per svolgere lavori di pubblica utilità nella forma del volontariato e per 300 ore. Non nascondo che si è sempre comportato bene. Addetto alla manutenzione del verde ed a fare piccoli lavoretti». La vicenda ora assume anche...