PADOVA Il Covid non registra battute d'arresto e il mondo del volontariato torna a mobilitarsi con 60 associazioni. Scatta la Fase 2 di Per Padova noi ci siamo, il progetto che coinvolge Comune, Csv provinciale e Diocesi e che prevede la mobilitazione di centinaia di volontari pronti a distribuire spese a domicilio, alleviando la solitudine degli anziani e andando incontro alle famiglie in difficoltà. Da lunedì inizierà un confronto più serrato con quelle realtà che si sono rese disponibili insieme a comitati e parrocchie. La prima riunione si terrà, appunto, lunedì alle 20.30 nella sede della Consulta 1- Centro. A seguire gli appuntamenti si terranno in tutti i quartieri.

Il percorso sarà coordinato dal Csv Padova anche grazie al supporto di esperti di processi partecipativi. A oggi le associazioni che hanno confermato la disponibilità sono 60. Parallelamente si attiverà un percorso formativo on line per volontari civici sui temi della relazione di aiuto. Questo permetterà di creare un gruppo di volontari di comunità con delle competenze di base comuni il cui ruolo e percorso siano conosciuti e riconosciuti da tutti i soggetti coinvolti. «La grande e preziosa risorsa del volontariato torna a essere protagonista in questo periodo di emergenza ha spiegato ieri l'assessore al Volontariato Cristina Piva - Lo fa con un modello disegnato sulle esigenze di questa seconda fase, più vicino al territorio e per questo capace di agire in maniera più capillare. Padova riuscirà a superare anche i prossimi mesi solo se le relazioni di comunità prevarranno sui singoli, e per riuscirci la rete e le sinergie costruite grazie a Per Padova Noi Ci Siamo saranno fondamentali».

«Questa seconda fase dell'emergenza sanitaria rischia di essere molto più impattante della prima ha aggiunto la titolare dei Servizi sociali Marta Nalin - Non solo per i numeri del contagio, ma anche in termini di conseguenze economiche e psicologiche su tutti noi». «Se c'è una cosa che ci hanno insegnato le settimane primaverili in casa, è l'importanza del vicinato, della rete di quartiere ha continuato l'assessore al Decentramento Francesca Benciolini - abbiamo imparato a scoprire ciò che c'è nei 200 metri nel raggio di casa, abbiamo colto mancanze e scoperto occasioni».

«Il desiderio, con questo modello organizzativo, è di riuscire a intercettare le tante e diverse nuove forme di povertà, che non sono solo economiche, ma soprattutto relazionali ha detto, poi, don Luca Facco direttore Caritas Diocesana - Inoltre come istituzioni desideriamo non sostituirci, ma valorizzare, sviluppare e coordinare il grande potenziale di associazioni, parrocchie e singoli cittadini già presenti e attivi nei nostri territori». «Abbiamo sperato che questo 2020 potesse chiudersi raccogliendo i frutti e gli insegnamenti di questi mesi complicati per una ri-programmazione serena delle prossime attività ha concluso Emanuele Alecci, presidente CSV Padova - Purtroppo invece siamo ancora di nuovo in emergenza sanitaria e sociale. Era quindi importante che tutti noi, da subito, rinnovassimo la nostra disponibilità».

