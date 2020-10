Per Lucia Trevisan, 43 anni, docente di Scienze degli alimenti all'Alberghiero di Abano, tornare ad insegnare in presenza è stato un passaggio atteso. Ma c'è preoccupazione per come evolverà la situazione sanitaria. Ciò che ora conta per lei è trasmettere certezze e sicurezza ai suoi alunni.

Come è stato il ritorno in aula?

«Appena rientrati a scuola ci sembrava di camminare sulle uova, ma i ragazzi ci hanno stupiti per come hanno saputo adeguarsi alla situazione, ai cambiamenti che inevitabilmente ci sono stati nelle consolidate abitudine scolastiche».

Sono ripresi i contagi, c'è preoccupazione?

«Quella c'è sempre, alla mattina mi faccio forza e vado a scuola consapevole che è devo infondere fiducia e certezze ai ragazzi, anche se noi docenti sappiamo bene che la situazione potrebbe mutare imponendoci nuovamente un cambio di strategia. Io ad esempio ho già programmato le interrogazioni fino a dicembre, ma ho già pronto un piano alternativo se la cose dovessero cambiare».

Il lungo periodo di lockdown cosa le ha dato e cosa le ha tolto come insegnante?

«Ciò che è mancato in questi mesi è il rapporto con i miei alunni fatto non solo di didattica, ma anche di confronto. La lontananza, se vogliamo trovare un lato positivo in tutto quello che stiamo vivendo, ha rafforzato la voglia di stare a scuola e non è una banalità, ma significa che c'è voglia di relazioni. Dall'altro lato tutti noi insegnanti, anche quelli più restii alle tecnologie, siamo stati costretti alla didattica a distanza, accelerando i tempi su una modalità utile anche per il futuro».

Barbara Turetta

