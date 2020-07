L'INCONTRO

Padova Si svolgerà domani alle 18 a Villa Sceriman, a Vo', l'assemblea annuale di Confagricoltura Padova, all'ombra di un vigneto per garantire la massima sicurezza in termini di distanziamento previsto dalle norme anti contagio. La scelta di riunirsi nella villa sui Colli Euganei è stata motivata dal fatto che si trova nel Comune simbolo della pandemia e l'azienda vitivinicola della famiglia Soranzo, proprietaria della villa, è stata tra le realtà più colpite dalle misure restrittive adottate fin dai primi giorni dell'emergenza per limitare la diffusione del virus.

Le conseguenze della pandemia a livello economico saranno il tema dell'assemblea e della relazione presentata dal presidente Michele Barbetta (nella foto), che darà alcuni dati sulla recessione in corso e sulla situazione dei comparti agricoli. Agriturismi e cantine sono stati i due comparti legati al turismo e alla ristorazione di qualità che hanno patito le conseguenze più pensanti del lockdown, ma le difficoltà ci sono state anche per i settori del florovivaismo e della manutenzione del verde e poi per gli allevamenti di suini, delle vacche da latte, degli ovini e dei conigli e anche degli allevamenti ittici.

SITUAZIONE

In questo momento la situazione per alcuni settori è in ripresa, sia pur lenta, ma per altri si è ancora in attesa che il mercato ritrovi un equilibrio. Il presidente Michele Barbetta farà anche una panoramica anche sull'andamento del 2019, contrassegnato anche da gravi danni alle colture da cimice asiatica, parassita degli ortaggi e degli alberi da frutta.

ASSESSORE

Ospite dell'assemblea di Confagricoltura sarà l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, che spiegherà quali sono le misure regionali messe in atto per sostenere le aziende per far fronte alle conseguenze della pandemia e quali progetti ci sono in serbo per il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA