«Per colpa di quei banditi sono ricaduto nel tunnel»

LE TESTIMONIANZEPADOVA «Non ce la faccio più. Voglio smettere, ma loro non mi danno tregua. Mi chiamano in continuazione. E io cedo. È più forte di me». È quanto ha dichiarato disperato uno dei clienti del trio di pusher della Famiglia Corolla che puntavano il loro marketing stile supermercato, con offerte speciali e sconti, sui tossicodipendenti in cura al Sert, prede facili perchè ancora schiavi delle sostanze stupefacenti. I CLIENTISono una trentina i clienti della banda di spacciatori identificata e interrogata dai carabinieri. Ma...