NOVENTA La parola d'ordine ieri mattina in paese a Noventa Padovana è stata caos. Proprietari di bar sul piede di guerra in attesa di conoscere il proprio futuro. «E' inevitabile che tutti noi - dice Lennj Bugin del bar Kaffelizia che si trova proprio di fronte alla chiesa della frazione di Noventana - vogliamo riprendere a lavorare. Questo periodo di quarantena ci ha messo in ginocchio, le spese fisse sono rimaste, ma senza poter rimettere qualche banconota in cassa siamo destinati a morire commercialmente parlando».

Secondo l'ordinanza del governatore Luca Zaia è possibile muoversi con lo schema del take away. I clienti, dunque, non potranno entrare nei singoli locali, ma dovranno attendere all'esterno del negozio la merce e poi andarla a mangiare a casa per scongiurare ogni forma di assembramento. «Ipotizzando di cominciare questo servizio ieri mattina con la mia collega ho aperto il bar e ho cominciato la sanificazione. Ad un tratto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che mi hanno chiesto il perchè il mio locale fosse aperto. Quando ho spiegato all'agente della Municipale quello che stavo facendo, mi è stato risposto che se nei prossimi giorni fossero tornati e avessero trovato il bar aperto, inevitabile sarebbe scattata la multa di 400 euro, con proposta alla Prefettura di chiudere l'attività per cinque giorni lavorativi».

Situazione questa che ha lasciato molto perplessa Lennj Bugin che ha dichiarato: «Appurato che prima di iniziare a pulire il locale avevo avvisato l'ufficio Commercio del Comune che mi aveva dato esito positivo, non capisco che differenze ci siano tra un bar e un bar gelateria. Perchè noi non possiamo riprendere ad accontentare i nostri clienti, mentre altri possono già farlo da sabato scorso? Certe scelte non mi piacciono e desidero maggiore equità nei comportamenti».

Nella tarda mattinata di ieri un piccolo spiraglio si sarebbe aperto. Da un ulteriore contatto tra esercente e Comune è emerso che la porta del bar da oggi dovrà rimanere chiusa, non potranno essere accettati clienti occasionali, ma soltanto quelli che telefonicamente prenotano i loro acquisti. E' confermato che nulla che verrà acquistato potrà essere consumato non soltanto all'interno del locale, ma anche nelle immediate vicinanze. «Una cosa sia chiara - ha concluso la proprietaria del Kaffelizia - non voglio lo scontro con il Comune, ma soltanto la possibilità di lavorare secondo quando la legge prevede e dalle ultime aperture stilate nell'ordinanza di Zaia, mi pare proprio di rientrare tra coloro che possono aderire al mercato Take away. Non mi sembra di rubare nulla a nessuno». E' giusto sottolineare che ieri mattina, in attesa di un'apertura odierna con il metodo della prenotazione telefonica, anche altri storici bar del centro di Noventa hanno rialzato le serrande e hanno cominciato le classiche pulizie straordinarie. L'impressione raccolta è che nei prossimi giorni sarà costante la presenza della Polizia locale lungo le strade per sincerarsi del comportamento dei commercianti.

