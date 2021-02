IL PERSONAGGIO

PADOVA «So tacà na machina, ma respiro». Lo avevamo lasciato così, poco meno di un mese fa, con un cinguettio su Twitter per raccontare l'incubo in cui era piombato con il ricovero in Terapia intensiva. Lo ritroviamo adesso, dimesso dall'ospedale, provato dal virus ma sempre verace e ricco di ironia: «Me dispiase darghe ragion a Zaia, ma l'ospedale di Padova xe davvero un'eccellenza».

Andrea Pennacchi, rieccolo. Il cinquantunenne attore padovano, consacrato l'anno scorso a livello nazionale grazie al personaggio del Pojana messo in scena per la trasmissione di La7 Propaganda Live, venerdì sera è tornato a salutare i telespettatori. Lo ha fatto in collegamento da Padova, per raccontare di aver battuto il Coronavirus e per elogiare ancora una volta «la Terapia intensiva e gli altri reparti Covid dell'ospedale di Padova». Un collegamento di pochi minuti in grado di provocare immediatamente un'ondata di messaggi: «Sei forte Pojana».

«Sono stato ricoverato in ospedale e dopo poco ero in Rianimazione - ha raccontato venerdì parlando con il conduttore Diego Bianchi - Vorrei approfittare per salutare infermieri e dottori. Sono stati davvero meravigliosi».

Poi, riecco il personaggio: «Pojana sta benissimo, è diventato consulente di Zaia in questa fase così difficile ed è andato lui a trattare per l'acquisto dei vaccini in Cina...». E sull'arrivo di Draghi: «Ci sono un sacco di cose, anche con le parolacce. Conto di farvelo sentire presto». Il pubblico applaude, lui sorride: «Un saluto a tutti quelli che si erano chiesti come sto. So' qua».

Pennacchi si è formato al Centro universitario teatrale di Padova. Il 2020 per lui è stato un anno d'oro dal punto di vista professionale: la notorietà televisiva grazie a La7, certo, ma anche un monologo teatrale di grande successo, la pubblicazione del libro Pojana e i suoi fratelli e la partecipazione al film L'isola delle rose con Elio Germano. Ha prestato pure il proprio volto per la campagna lanciata in primavera dal Comune di Padova per l'uso delle mascherine. Poi l'imprevisto del Covid, il ricovero, la paura. E ora il ritorno: «So' qua».

