Veneto Lavoro ha analizzato a livello regionale anche le caratteristiche anagrafiche dei soggetti coinvolti nel mercato del lavoro. Risultano più penalizzate le donne sul versante delle assunzioni (un calo del 54% rispetto al -48%

degli uomini, con un significativo ed eguale recupero per entrambi i generi nelle ultime due

settimane, -32%) con però una compensazione nella minor incidenza delle cessazioni

(rispettivamente -24% e -28%).

In funzione della classe d'età pagano di più i giovani fino a 29 anni, con riduzione delle assunzioni superiore al 55%, un po' meno le età centrali (-49%), mentre i senior

(numericamente meno rilevanti) si caratterizzano per una minore perdita di opportunità (-40%).

Alla nazionalità non sono riconducibili effetti particolarmente diversi: gli stranieri vedono ridursi le

assunzioni del -51% e gli italiani del -50% (e le cessazioni rispettivamente del -23% e -28%).

Nella dinamica negativa post 22 febbraio risultano coinvolte tutte le tre tipologie contrattuali

considerate: la differenza con il saldo del corrispondente periodo 2019 è pari a -8.000 per i contratti a tempo indeterminato, -7.300 per l'apprendistato, -50.000 per i contratti a termine (che

includono anche i rapporti di lavoro stagionali per i quali le assunzioni sono diminuite del -52% e le cessazioni del -11%).

