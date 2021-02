(al.rod.) Palazzo Moroni ha la sua prima donna vaccinata. Ieri mattina, infatti, a ricevere la vaccinazione anti Covid in Fiera è stata la consigliera della lista Bitonci Vanda Pellizzari. Neppure la mascherina è riuscita a nascondere il sorriso della consigliera che, sul suo profilo Facebook, ha voluto condividere con amici e conoscenti la sua emozione. Pellizzari ha voluto anche mandare un messaggio in favore della vaccinazione, rivolgendosi agli scettici che, in queste settimane, stanno mettendo in dubbio l'efficacia della campagna vaccinale. «Il vaccino è l'unica soluzione che ci consentirà di uscire in tempi brevi da questo incubo e di ritornare a una vita normale - ha scritto - Tutelare la nostra salute e quella degli altri è un dovere. Non dimentichiamo mai, comunque, di indossare correttamente la mascherina, di disinfettarci le mani e di evitare qualunque tipo di assembramento». Pellizzari a parte, fino ad oggi a Palazzo Moroni neppure le maestre d'asilo che fanno capo al Comune di Padova hanno avuto l'opportunità di vaccinarsi. Ma l'esponente della lista Bitonci non è la prima dipendente in assoluto del municipio padovano ad aver ricevuto il siero: a precederla, infatti, è stato un suo compagno di partito, ovvero il vicepresidente del consiglio comunale Ubaldo Lonardi che, in quanto medico di base, era già stato vaccinato a gennaio.

