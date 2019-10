Pd contro la Lega: «Fate propaganda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPADOVA «I leghisti di casa nostra aspettavano il casus belli per poter scatenare la loro offensiva». Tre giorni dopo l'arresto dell'imam bengalese, torna ad infiammarsi la polemica politica. Martedì il partito di Salvini aveva subito alzato la voce puntando il dito contro il cattivo maestro e molti esponenti del Carroccio avevano invocato la chiusura del centro islamico. Ieri è arrivata la dura replica del consigliere comunale del Pd Nereo Tiso: «Da troppo tempo in città la cronaca non denunciava violenze e problemi nelle...