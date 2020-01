SANITÀ

PADOVA Gestione da remoto dei pazienti stomizzati: l'Ulss 6 Euganea investe in medicina di prossimità e lo fa aderendo a S.O.S. Smart Stomy Support, il progetto innovativo per promuovere la salute e il benessere dei pazienti cronici, stomizzati, incontinenti o ricanalizzati, proposto dalla F.A.I.S. onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati). Il progetto, che sperimenta una modalità di approccio del tutto innovativa, è stato presentato ieri a Roma nella sede del Ministero della Salute dove sono stati firmati i primi protocolli d'intesa tra la Fais e le tre realtà sanitarie scelte per la sperimentazione: l'Ulss 6 Euganea, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Fondazione Pascale e Fondazione Poliambulanza di Brescia. A livello aziendale, tra Padova e provincia, sono 1.400 i pazienti stomizzati (circa 250 nuovi accessi all'anno), nel territorio sono presenti 5 ambulatori specifici. «L'innovazione la poniamo a servizio dei più fragili: abbiamo aderito con entusiasmo alla richiesta di partecipare alla sperimentazione a beneficio dei nostri pazienti stomizzati perché coerente spiega il Direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta che ha siglato l'intesa con la Fais - con i progetti di sviluppo di medicina di prossimità, che mette il paziente nelle condizioni di veder garantita, anche in remoto, una forma di assistenza accessibile a tutti. La medicina di prossimità rientra tra i nostri obiettivi aziendali e il progetto S.O.S. risponde appieno ai modelli di sviluppo della Regione del Veneto». Smart Ostomy Support è dunque una iniziativa sperimentale per l'assistenza a distanza dei pazienti cronici portatori di stomia ed ex stomizzati in fase riabilitativa. Al modello di cura tradizionale, basato sull'interazione in presenza tra paziente e infermiere stomaterapista, S.O.S. affianca la possibilità di consulenze virtuali e di una modalità di relazione e informazione innovativa grazie alla telemedicina o connected care, che consente di fornire assistenza a distanza a persone che hanno subito il confezionamento di una stomia. Premiato come miglior progetto italiano di connect care al Forum PA Sanita nella categoria Associazioni no profit nell'ottobre scorso nella Capitale, il progetto prevede l'utilizzo di una apposita app, per la formazione pre e post intervento e per monitorare l'aderenza terapeutica.

