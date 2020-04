LE REAZIONI

PADOVA Il virus si fa strada prepotente tra ospiti e dipendenti del centro servizi Bonora a Camposampiero. Tutti i 230 pazienti e chi lavora sono stati sottoposti al tampone: «Non abbiamo lasciato nulla al caso - afferma il direttore del centro Stefano Gallo - abbiamo effettuato test a tappeto ed ora abbiamo informato tutti i parenti degli ospiti positivi al coronavirus. Tutte le persone malate stanno fisicamente bene. Tutti i nostri dipendenti si stanno curando a casa propria. Per gli ospiti abbiamo istituito un nucleo all'interno che accoglie solo loro. Tutti i malati sono stati trasferiti e sono seguiti da un'equipe preparata per l'emergenza». Oggi dovrebbero arrivare i kit sierologici ma per il direttore del Bonora ancora la somministrazione del kit non è chiara: «Non si capisce bene come usarli - ammette Stefano Gallo - Ci siamo incontrati con un team della direzione dell'ulss Euganea ma non ci è chiara la funzione dei kit. Non sappiamo se questi esami vanno a sostituire i tamponi oppure hanno la finalità di integrare i test che abbiamo già effettuato su tutte le persone presenti nella nostra struttura. La differenza è importante: dobbiamo sapere se continuare a predisporre la tamponatura o meno«. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria al centro Anna Moretti Bonora non entra nessun parente o persone estranea ai dipendenti della struttura.

Grande preoccupazione anche a Bovolenta dove alla Casa di Riposo gestita da Sereni Orizzonti aumentano rapidamente i casi di ospiti risultati positivi: dai sei di domenica si è già arrivati ad oltre trenta. A dare le cifre aggiornate l'amministrazione comunale, dopo essersi confrontata con la direzione locale della struttura, la cui sede si trova a Udine. «Ci hanno comunicato - scrive il sindaco Anna Pittarello, - che i primi 36 tamponi processati agli ospiti sono positivi, siamo in attesa dell'esito degli altri 31 tamponi. La direzione di Sereni Orizzonti ci ha assicurato che stanno applicando tutti i protocolli previsti». Il sindaco Pittarello riepiloga la situazione: «Attualmente 6 dei 36 ospiti verificati presentano sintomi lievi, inoltre quattro dipendenti della struttura risultano essere positivi». Da parte della società Sereni Orizzonti, proprietaria della struttura assistenziale di Bovolenta, non si è ritenuto di aggiungere altro.

Il Coronavirus ha raggiunto anche la Galvan di Pontelongo, dove ieri il sindaco Roberto Franco ha comunicato che «sette ospiti di un solo nucleo della locale Casa di Riposo sono risultati positivi al Coronavirus con il secondo tampone dopo che il primo era risultato negativo. Dei 7 ospiti, cinque non presentano alcun sintomo e criticità mentre due presentano una lieve febbre».

È stazionaria la situazione, nella sua gravità, relativa alle persone positive al Coronavirus nella sede di Borgo Padova del Centro residenziale anziani di Cittadella come pure nelle altre tre strutture gestite dove non si riscontrano problemi. Si tratta nello specifico dell'altra casa di riposo cittadellese in Borgo Bassano, della Camerini a Piazzola sul Brenta e della struttura a Villa Breda a Campo San Martino. In queste non si riscontra nessun caso di positività al virus.

In Borgo Padova permangono e si spera rimangano tali e guariscano, 25 contagiati. Di questi, 17 sono ospiti ed 8 sono operatori. In totale sono 70 le persone seguite da 84 dipendenti. Si è in attesa dell'esito del secondo tampone per i lavoratori. Inoltre sempre nella sede di Borgo Padova, i dipendenti faranno il test sierologico rapido utilizzando una piccola quantità di sangue. Il test permette di evidenziare rapidamente coloro che avessero sviluppato gli anticorpi, pur non essendo positivi al Coronavirus al momento. Persone che avrebbero avuto l'infezione nelle settimane precedenti senza sviluppare sintomi. Il Cra Cittadella, presieduto da Ornella Pettenuzzo e diretto da Giorgio Prevedello, conta in totale 340 ospiti. Già sabato 23 febbraio, il giorno dopo l'allarme contagio a Vo', ha bloccato l'accesso alle strutture dei familiari e collaboratori esterni per ridurre fin da subito il rischio di contagi. Nella sede di Borgo Padova, l'ospite che ha presentato i primi sintomi è stata subito isolata, è stato richiesto il tampone i cui risultati sono giunti quasi una settimana dopo. Purtroppo nonostante la cautele si è verificato il contagio. Da considerare che la struttura è progettata per una permanenza in regime di comunità, impossibile quindi una settorializzazione assoluta.

(Luca Marin, Michelangelo Cecchetto, Nicola Benvenuti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA