Paura in Provincia: il presidente Fabio Bui ricoverato d'urgenza

IL MALOREPADOVA Momenti di paura ieri mattina per Fabio Bui, presidente della Provincia, costretto ad un ricovero d'urgenza in ospedale. Il presidente mentre si trovava in auto con l'autista che lo stava accompagnando ad un impegno istituzionale ha accusato un malore. Ha detto di sentire un forte dolore al petto. L'autista ha subito deciso di accompagnare Bui al pronto soccorso dove è stato trasportato in area rossa e sono stati eseguite le prime analisi che hanno escluso un possibile infarto in atto. Il presidente è stato comunque...