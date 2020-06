PAURA

BOVOLENTA Anziana si sente male, viene portata in ospedale, decede per cause naturali, ma vengono rilevate tracce di positività al Covid-19. Così la casa di riposo ripiomba nell'incubo: stop alle visite dei parenti e tamponi in poche ore a tutti gli ospiti della residenza. E' accaduto ieri alla Sereni Orizzonti di Bovolenta: una anziana signora di 87 anni, che risiedeva nella struttura assistenziale gestita dalla società udinese, già in precarie condizioni di salute, ha avuto un aggravamento delle condizioni di salute, tanto da rendere necessario il suo ricovero in ospedale. Trasportata a Schiavonia, qui i medici del Pronto Soccorso le hanno somministrato subito un test rapido, dal quale sono state rilevate tracce di positività al Coronavirus. Nel corso della notte tra venerdì e sabato le condizioni della donna si sono aggravate, fino al sopraggiungere della morte nelle prime ore della giornata di ieri.

Subito è stata attivata la task force del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, che prevede, in casi di possibile, ma non acclarata positività al virus, l'effettuazione immediata dei tamponi a tutti gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale, che nel corso della stessa mattinata di sabato è stata completata.

Gli esiti si avranno probabilmente già domani e, nonostante i medici di Schiavonia non abbiano imputato al Covid le cause del decesso dell'anziana ottantasettenne, la Direzione della Sereni Orizzonti di Bovolenta ha immediatamente bloccato l'accesso dei parenti degli ospiti, finchè non saranno comunicati i risultati dei test effettuati ieri mattina.

L'auspicio è che si tratti di un falso positivo, come già avvenuto una quindicina di giorni fa nella stessa struttura di Bovolenta, dove dopo una serie di test sierologici, erano state riscontrate tracce di positività in più di qualche degente della casa di riposo, escluse però dopo l'effettuazione dei test classici, che offrono maggiore sicurezza. Da considerare peraltro che proprio a Bovolenta, nel mese di aprile vi era stato un progressivo aumento di ospiti positivi, fino a raggiungere punte elevate, tra i poco meno dei settanta anziani presenti.

Ai primi di aprile infatti, si era sviluppato un focolaio di Covid-19 che in pochi giorni aveva infettato la gran parte degli ospiti della struttura, che aveva registrato una presenza di positivi superiore all'80%, seppure con casi di fatto asintomatici, compresi anche alcuni operatori ed infermieri, oltre a otto decessi di degenti che avevano contratto il Coronavirus. Per cercare di arrestare gli effetti deleteri della pandemia, sentita l'Ulss Euganea, la direzione di Sereni Orizzonti aveva deciso di creare un vero e proprio cordone di sicurezza intorno alla Rsa di Bovolenta: per una quindicina di giorni infatti, infermieri, operatori socio-sanitari e addetti ai servizi ausiliari, su base volontaria, avevano aderito alla proposta di restare sempre all'interno della casa di riposo, rinunciando ad andare a casa ed effettuando il riposo dai turni all'interno dello stesso fabbricato, senza mai uscirne per fare ritorno alle proprie abitazioni. In questo periodo il servizio agli anziani si era limitato alle attività essenziali, provocando anche più di qualche mugugno e malcontento da parte dei parenti degli ospiti, che avevano rilevato carenze più che altro nella proposta alberghiera, mentre la parte sanitaria, dal momento della scoperta del focolaio era stata presa in gestione direttamente dall' Ulss Euganea, per una gestione più puntuale e diretta.

Da alcuni giorni ormai, con la malattia completamente debellata, la direzione della Sereni Orizzonti aveva autorizzato la ripresa delle visite dei parenti, seppure a distanza e con il rispetto delle norme previste dalla Regione Veneto, che purtroppo da ieri, in via precauzionale e si spera breve, ha dovuto sospendere per tutelare la salute degli anziani ospiti.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

