Patto Comune-baristi: «Salviamo la stagione»

L'INTESAPADOVA Fare gruppo per cercare di ottenere qualche deroga dalla Soprintendenza sui plateatici. È questa l'intesa raggiunta ieri pomeriggio a palazzo Moroni tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale. Un incontro a cui hanno partecipato anche i 69 baristi destinatari del giro di vite della Sovrintendenza. Una riunione al termine della quale Comune e baristi hanno individuato un obiettivo comune: salvare la stagione estiva e, in prospettiva, ottenere qualche concessione in vista dell'anno prossimo.«Come...