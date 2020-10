Patrizio Zompanti gestisce la gelateria Lecca Lecca di via Noventana a Noventa Padovana. Dopo il primo lockdown sperava di non dover più vivere certe sensazioni di impotenza.

Che aria tira dopo il nuovo decreto?

«Premesso che è stata una manovra devastante, è stata venduta come la medicina di tutti i mali, ma non servirà ad abbassare la curva dei contagi. Adesso diventa faticoso non più vivere, ma anche sopravvivere. La mia attività lavora da metà pomeriggio in poi, dover chiudere alle 18 è un colpo al cuore».

Lei però rientra tra coloro che possono vendere anche per asporto o con consegna a domicilio. Un vantaggio?

«Dalle 18, orario di chiusura al pubblico, alle 20, chi desidera portarsi a casa una vasca di gelato può passare in negozio. I tavolini sono però inibiti alla clientela. Vietato mangiare per strada. Per chi proprio non si può muovere faccio anche consegna a domicilio. Con tutta la pazienza del caso, qualcosa si prende, ma siamo in perdita e tutti i mesi bisogna pagare 1.450 euro di affitto».

Andando avanti così c'è forte il pericolo di dover chiudere.

«Ci hanno fatto spendere soldi per mettere in sicurezza i locali. Come regalo adesso ci fanno chiudere alle 18. Sarebbe stato più corretto multare chi non si è messo in regola, chi ha investito sulla sicurezza tra cui il sottoscritto adesso si sente preso in giro ed è inevitabile la perdita di fiducia nei confronti di chi dovrebbe curare gli interessi della collettività».

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA