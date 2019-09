Passaggio a livello di San Lazzaro: tra sette giorni lo stop al traffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA Domenica 29 settembre scatterà lo stop alle auto per il passaggio a livello di San Lazzaro. Ad annunciarlo è stato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Si tratta di un impegno che avevo preso con i residenti del quartiere, impegno che ora viene onorato». Le modifiche alla viabilità, però, inizieranno già domani mattina. «Lunedì ha aggiunto verrà predisposta la segnaletica che inviterà ad utilizzare la viabilità alternativa che entrerà in vigore il 29». A fine mese, dunque, scatterà lo stop per...