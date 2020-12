IMMACOLATA CONCEZIONE

PIOVE DI SACCO Addio a Pasquale, autista buono e disponibile, guida per migliaia di Piovesi: se ne è andato in pochi giorni, all'ospedale Immacolata Concezione, anche a causa del Covid, Pasquale Claudio Rosso, 69enne, che per anni ha gestito una attività di autotrasporto nel Piovese e negli ultimi anni era stato anche autista per il Craup, la Casa di Riposo di Piove di Sacco. Rosso è mancato in modo improvviso, infatti era risultato positivo al Covid da alcuni giorni, ma non aveva avuto quasi nessun sintomo: la causa scatenante del suo decesso è stata una grave emorragia cerebrale che i sanitari non sono riusciti a contenere, forse anche per la minore resistenza del fisico dovuta al Coronavirus. Così lo ricorda la figlia Elisa: «Papà era figlio d'arte, perchè ha ereditato il lavoro da suo padre e già da giovanissimo ha iniziato a fare l'autista all'inizio con le auto e poi dai 21 anni con il pullman per turismo. Ha percorso nella sua vita milioni di chilometri, fino a quando la concorrenza e l'euro gli hanno reso impossibile continuare quel lavoro da piccolo imprenditore. «Non poteva però lasciare del tutto il posto di guida e così ha iniziato a fare l'autista del pulmino del Craup, il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo di Piove di Sacco andando a prendere gli anziani ospiti del centro diurno o accompagnando anche i residenti».

«Era sposato da 46 anni con mia mamma Rossella, suo unico amore da quando ne aveva 17, quasi più di una vita. Io sono l'unica figlia, l'unico nipote è Pietro di 8 anni»

