LA SECONDA FASE

PADOVA Novanta medici e sanitari dell'Azienda ospedaliera hanno completato per primi il ciclo vaccinale antiCovid. Tra poco più di una settimana saranno immunizzati e liberi dal rischio contagio. La grande speranza provata durante il V-Day del 27 dicembre ieri ha finalmente preso forma con la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer. A partire dalle otto di mattina negli ambulatori del piano rialzato del Policlinico un team di infermieri ha vaccinato primari, medici e colleghi in prima linea. Tutti coloro che, tre settimane fa, si erano rimboccati la manica per ricevere la prima dose. Ma intanto l'Ulss 6 Euganea mette le mani avanti e avvisa che, a causa delle minori forniture nazionali, la campagna vaccinale privilegerà per ora, ovviamente, i richiami, mentre saranno da rivedere tempi e modi del piano d'intervento.

LE TESTIMONIANZE

«Ho fatto il vaccino dichiara, entusiasta, il dottor Ivo Tiberio, direttore della Rianimazione centrale - una seconda iniezione di fiducia e di speranza per uscire definitivamente da questo incubo. C'è una tendenza al calo della pressione dei ricoveri in terapia intensiva. Speriamo continui anche nei prossimi giorni». Presente anche il dottor Vito Cianci, direttore del Pronto soccorso. «É stato un momento significativo e al tempo stesso emozionante ammette Cianci - Il vaccino, insieme al mantenimento continuo e sistematico di tutte le misure precauzionali, ci porterà fuori da questa pandemia. Per gli operatori è un obbligo ineludibile che consente di proteggere se stessi e le persone con cui si entra in contatto durante la nostra quotidiana attività professionale». E, riguardo gli accessi di pazienti Covid, aggiunge: «Stiamo osservando una fase di deflessione che ci auguriamo possa continuare ed avviarci verso una stabilizzazione in decrescita. Meno accessi, meno ricoveri rispetto alla settimana precedente. Quindi, un bagliore di luce che ci fa guardare avanti con rinnovata speranza».

Ieri non è mancata all'appuntamento con la prevenzione nemmeno Annamaria Cattelan, direttore di Malattie infettive. «Felice di essermi vaccinata dice Cattelan e lo sarò ancor più tra sette giorni, quando sarò immunizzata. É una luce in fondo al tunnel. Nel mio reparto c'è stata un'adesione sopra le aspettative, quasi del 100%. Per raggiungere tutta la popolazione, però, la strada è lunga». Migliora la situazione anche nelle degenze. «I ricoveri sono in calo da una decina di giorni specifica Cattelan oggi abbiamo un'intera ala vuota con 14 posti letto liberi. Ma continuiamo a seguire pazienti complessi che necessitano di stretto monitoraggio. Speriamo che tutti gli sforzi fatti, dalle restrizioni al vaccino, contribuiscano a migliorare la situazione. L'importante è che ora non si diffondano altre varianti del virus».

Si è vaccinata anche Lorella Disero, infermiera coordinatrice degli ambulatori di Malattie infettive, impegnata nel punto tamponi Covid-19. «Dopo aver fatto la seconda dose di vaccino mi sento felice ammette Disero - soddisfatta di aver potuto accedere a questa opportunità che, al momento, è riservata a pochi. A mia volta ho vaccinato colleghi e i medici, nella giornata di ieri non è stata registrata nessuna reazione avversa. Eravamo ben organizzati anche per effettuare eventuali soccorsi in caso d'emergenza. L'Azienda ospedaliera ha previsto una medaglia d'onore a chi ha completato il ciclo vaccinale, cioè una spilletta distintiva. Inoltre, su richiesta, è stato consegnato il certificato vaccinale stampato direttamente dal programma Regionale».

GLI ALTRI DIPENDENTI

Da oggi le seconde dosi saranno somministrate anche ai primi dipendenti dell'Ulss 6 Euganea nei vari ospedali del territorio. Ma a causa dell'importante riduzione di approvvigionamento delle dosi da parte della ditta Pfizer Biontech, l'Ulss 6 Euganea d'ora in poi darà la priorità ai richiami. L'ente sanitario è stato costretto a rallentare le chiamate per la somministrazione delle prime dosi. «Le Regioni, e quindi le Ulss, non hanno facoltà autonoma di approvvigionamento fa sapere Ulss 6 -. Si sta comunque predisponendo l'organizzazione per proseguire la campagna vaccinale comprendendo gli operatori sanitari convenzionati e privati, i farmacisti, gli odontoiatri, anche in collaborazione con le strutture e i rispettivi Ordini professionali».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

