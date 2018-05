Particelle d'acciaio sulla pelle: la lotta di Sergiu e Marian

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FERITIPADOVA Non sono solo le ustioni a preoccupare i medici che hanno in cura Sergiu Todita e Marian Bratu. Tutto il corpo dei due operai, infatti, è ricoperto di particelle di acciaio, con gli schizzi che si sono solidificati nelle profonde ustioni che hanno devastato il corpo delle due vittime più gravi dell'incidente delle Acciaierie Venete di domenica. Questo, dunque, potrebbe causare un avvelenamento da metalli pesanti. I medici del centro Grandi ustionati di Padova e di Cesena, dove sono ricoverati Bratu e Todita, al momento non...