LA POSIZIONE

PADOVA «Nessuno ha mai pensato che alla Prandina non ci sarà in futuro un parcheggio. Sui numeri bisognerà però ragionare. E su scala più ampia, ovvero guardando a tutto il quadrante. Per questo apprezzo molto la posizione dei commercianti che va proprio in questa direzione. La stessa che stiamo prendendo noi».

Andrea Ragona, neoassessore a Mobilità e Urbanistica, non si tira indietro dall'intervenire sulla questione più calda, quella del futuro dei 37mila metri quadrati fra via Orsini e corso Milano, teatro di epici scontri tra ambientalisti e mondo del commercio. «Stiamo parlando di un'area ex militare, dentro le mura e quindi preziosissima. Parlare di 50 posti in più o in meno è polemica agostana» continua. «Per questo apprezzo molto il fatto che le associazioni di categoria stiano cambiando l'approccio. Sono contento di vedere nelle dichiarazioni un tono basato su un sano realismo, come quello di Filippo Segato, Appe, che comprende come non sia possibile e sostenibile un parcheggio gratuito. Mi convince molto anche l'impostazione di Nicola Rossi, presidente di Confesercenti: il discorso va inserito in un contesto molto più ampio. Parliamo di una zona che parte da piazza Insurrezione, corso Milano e via Dante, comprende la Prandina e si estende a tutta l'area circostante, dove a breve ci sarà anche un'importante struttura universitaria, alla ex Caserma Piave che avrà particolari esigenze. Ha ragione anche Patrizio Bertin, a lamentarsi dei ritardi della politica, ma è bene ricordare che se la Prandina diventerà patrimonio del nostro Comune il merito è di questa amministrazione».

«Vedo molto bene anche la convergenza sulla chiusura di piazza Insurrezione. La volontà di restituire ai cittadini uno spazio pubblico mi sembra comune e lavoreremo insieme per questo risultato. Se limitiamo la discussione al parcheggio e al numero di posti diventa un dibattito ideologico e fuorviante. È più sostenibile un parcheggio piccolo con piazza Insurrezione aperta o un parcheggio un po' più grande con piazza Insurrezione chiusa?»

«Anche per questo con Aps stiamo lavorando ad un piano del traffico che studi la mobilità dell'area e indichi alcune soluzioni. Basarsi sui dati reali è importante per individuare soluzioni utili, efficienti e funzionali. Per concludere: le richieste e le posizioni del mondo del commercio sono importanti, ma noi dobbiamo pensare alle necessità di tutti, anche di pedoni e ciclisti. E ancora non è chiara quale sarà la domanda di mobilità post Covid. Con l'inizio delle scuole potremo basarci su qualche dato in più, ma quello che è certo oggi è che va completamente cambiato l'approccio.

GLI ALTRI TEMI

«Nei giorni scorsi ho dato mandato ai tecnici di individuare le prime linee di Bicipolitana sulle quali intervenire e parallelamente stiamo verificando come reperire fondi per iniziare a lavorare su questo importante progetto».

Gli ambientalisti le hanno posto altri temi delicati. Ad esempio il consumo di suolo. Siamo stati fra i primi a dire stop a muove perimetrazioni, Del resto se si guarda bene anche il bonus del 110 per cento per ristrutturazioni edilizie va in questo senso. E non è certo una iniziativa nata per caso. È l'economia che ha girato in questa direzione».

Però si continua a sostituire la villetta con il condominio... «Bisogna chiedere a Zaia perché la legge regionale permette ampliamenti dell'80 per cento». Ma quando avremo il nostro nuovo piano regolatore? «A settembre si firmerà il contratto con i progettisti e ci vorrà almeno un anno, fra adozioni e confronto». Infine, la richiesta è di maggiori parcheggi scambiatori per fermare le auto. «È una direzione su cui muoversi».

Mauro Giacon

