Equiparare le attività economiche del bacino termale euganeo a quelle che si trovano in zona rossa, a prescindere dalla fascia in cui venga inserita il Veneto, allo scopo di ottenere adeguati ristori finanziari. La proposta è stata avanzata dal sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello nel corso di un incontro organizzato dal presidente nell'Anci Veneto Mario Conte. «Alla base di questa richiesta - spiega il primo cittadino - vi è un dato di fatto: i nostri alberghi e alcuni esercizi commerciali vivono realizzando l'85 per cento dei loro fatturati con i turisti provenienti dall'estero e da fuori regione. Per queste attività, anche se in zona gialla o arancione, le limitazioni di movimento hanno come conseguenza una mancanza pressoché totale di clientela. Per tali realtà legate al turismo i ristori andrebbero parificati, da un punto di vista normativo nazionale, a quelli presenti nelle zone rosse, perché il turismo senza mobilità non può lavorare».

Mortandello ha presentato anche una seconda proposta, vale a dire il via libera a più cospicui contributi regionali per le Ogd, le organizzazioni di gestione della destinazione che si occupano della valorizzazione e promozione dei territori. «Bisogna che queste strutture vengano finanziate di più, in modo da innescare un insieme di azioni per programmare il rilancio e farsi trovare pronti quando la situazione epidemiologica consentirà di ripartire».

Eugenio Garzotto

