L'INTERVISTA / 2

MONSELICE Nella zona industriale di Monselice, in via Puglia, si trova la Molon Antonio e Lorenzo Srl, storica azienda impegnata nel settore della carpenteria metallica medio-pesante, che conta 42 tra titolari e dipendenti. Oggi, con Alessandro, Davide, Alberto, Rossella e Lucio al timone, siamo alla terza generazione.

Rossella, com'è cambiato il lavoro da quando è scoppiata l'emergenza Covid?

«Dobbiamo riconoscere di essere stati fortunati. Con il secondo dpcm abbiamo temuto di dover chiudere, ma lavorando per alcune filiere siamo sempre rimasti aperti. Abbiamo potuto contare sul supporto del nostro consulente per la sicurezza, che ci ha aiutati a barcamenarci tra le varie disposizioni, oltre a capire come riorganizzare gli spazi e a come utilizzare i vari dispositivi di protezione. Prima di Pasqua abbiamo messo in cassa integrazione alcuni dipendenti per un paio di settimane».

Avete dovuto fare grossi cambiamenti?

«I nostri due capannoni sono grandi: soprattutto per quanto riguarda la parte adibita alla produzione e i vari reparti non abbiamo avuto problemi. Abbiamo dovuto però riorganizzare gli uffici amministrativi, ricavando nuovi spazi nella sala riunioni e adibendo altre stanze a ufficio. In un caso abbiamo dovuto abbattere una parete di cartongesso, ma nulla di troppo gravoso».

Quali sono state le principali difficoltà riscontrate?

In questi mesi si sono viste tante leggi, non si sapeva bene come comportarsi, soprattutto all'inizio. Abbiamo sempre fatto prevalere il buon senso, cercando di adottare tutti gli accorgimenti utili: dall'utilizzo delle mascherine alla frequente pulizia delle mani. Forse è stata solo fortuna, ma finora non abbiamo avuto casi positivi in azienda.

Ci sono stati controlli?

Il personale dello Spisal è venuto venti giorni fa e dopo un accurato sopralluogo nei due stabilimenti ci ha anche fatto i complimenti per la nostra organizzazione in tema di sicurezza, pur dandoci qualche consiglio, soprattutto relativo allo spazio adibito a mensa. E cioè mangiare in 2-3 alla volta, non restando troppo a lungo negli spazi comuni».

Quanto è importante la collaborazione dei dipendenti?

«Tantissimo, per questo abbiamo lavorato molto sulla sensibilizzazione dei nostri dipendenti. Abbiamo anche istituito un nostro comitato covid, in una riunione verbalizzata a marzo».

Come gestite il rapporto con gli esterni?

«Abbiamo da subito bloccato l'accesso ai rappresentanti e le visite se non preventivamente concordate e assolutamente necessarie. Anche per i trasporti e i ritiri abbiamo cercato di limitare sempre gli ingressi negli uffici, favorendo la gestione della documentazione via mail».

Cosa vi aspettate ora?

«Siamo abbastanza ottimisti, il bilancio 2020 si è chiuso con gli stessi numeri del 2019. Abbiamo in mente di fare nuovi investimenti: ampliare uno dei due capannoni e acquistare un nuovo macchinario».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA