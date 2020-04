LA POLEMICA

PADOVA Scoppia la protesta del personale della residenza Parco del Sole. Un gruppo di operatrici punta il dito contro l'amministrazione, lamentando una cattiva gestione e la carenza di dispositivi di protezione individuale. Guanti, tute, mascherine, visiere. L'istituto in via Giovanni Boccaccio accoglie circa 150 anziani, finora sono stati segnalati 13 casi di Coronavirus ma i numeri potrebbero aumentare nel giro di poche ore. Ieri sono stati effettuati i test rapidi sierologici a tutti gli ospiti, questa mattina l'Ulss provvederà a eseguire i tamponi al personale. «Ci si è mossi troppo tardi lamentano le operatrici - finora la situazione non è stata presa seriamente».

I SINDACATI

I portavoce del malcontento sono Antonio Imbriani, Uil Fpl Padova e Roberta Pistorello, Cgil Fp. I sindacati hanno indetto uno sciopero simbolico per mercoledì prossimo, con astensione da lavoro per cinque minuti a fine turno. Giungono rassicurazioni da parte della direzione, la residenza è affidata alla cooperativa Codess. «La situazione è sotto controllo afferma Andrea Merlo, direttore di struttura . In giornata arriveranno due infermiere dell'Ulss 6 Euganea per eseguire i tamponi a tutto il personale, inoltre è stato fissato un incontro con la task force dell'Ulss. I 13 soggetti risultati positivi sono in fase di doppia valutazione, stiamo attendendo l'esito dei tamponi orofaringei. Gli ospiti comunque sono già stati isolati nell'area rossa, sulla base delle disposizioni dell'Ulss. Al personale è stata fatta una formazione specifica sulle linee guida Istituto superiore di sanità».

Dal profilo Facebook poi lancia un messaggio di speranza. «Un grazie a tutto il personale che in questi giorni sta lavorando duramente scrive Merlo -. Mai come ora la frase l'unione fa la forza risulta appropriata».

LA REPLICA

Dura la presa di posizione delle operatrici. «C'è superficialità racconta una testimone -. I primi decessi con complicanze respiratorie sono avvenuti a metà febbraio. Da quel momento abbiamo richiesto più volte tamponi di controllo, ma nessuno ci ha dato ascolto. Molte di noi sono state costrette a rivolgersi autonomamente ai triage in ospedale. Non ci forniscono dispositivi di protezione adeguati, c'è chi indossa una mascherina chirurgica per quattro giorni di fila. Abbiamo paura perché ogni giorno abbracciamo la morte e non ci sentiamo tutelati in alcun modo, lo stesso vale per gli ospiti anziani».

Nella protesta si inseriscono anche i sindacati. «Dopo l'ordine organizzativo di usare una mascherina ogni quattro giorni spiegano Imbriani e Pistorello - ci giunge notizia che ai lavoratori siano state consegnate mascherine inadeguate, prive della certificazione di dispositivo medico. Sull'inutilità protettiva non abbiamo alcun dubbio, sono poco più di una garza. Nulla viene fatto per avere i giusti Dpi: mascherine, guanti con copertura sino al gomito, camici monouso, copricalzature, visiere. Magari come misura cautelare si poteva collocare in lavoro smart tutti coloro che per ragioni sanitarie personali sono considerati soggetti a rischio. Ricordiamo e rileviamo che i Dpi sono un obbligo normativo e contrattuale. Nessuna motivazione può essere addotta per trattare il personale con distaccata sufficienza, minacciando addirittura il licenziamento. Codess non sembra mostrare alcuna volontà di porre tutele vere, per questo dichiariamo lo stato di agitazione per la struttura. E' stato indetto uno sciopero con astensione di cinque minuti dal lavoro, a titolo puramente dimostrativo, a fine di ogni turno il 15 aprile».

Elisa Fais

