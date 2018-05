Parchi e cimiteri invasi dall'erba alta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE POLEMICHEPADOVA Una protesta dopo l'altra: si moltiplicano in città le lamentele per l'eccessiva altezza dell'erba in parchi e giardini, ma più di qualcuno alza la voce anche per segnalare il problema nel cimitero di Torre e nei due di zona Mandria, tutti invasi dalle erbacce. Una situazione, quella dei cimiteri, che sta facendo arrabbiare diversi padovani: «Si tratta di luoghi dove dignità e decoro devono essere in primo piano - sbottano -. Vedere le tombe dei propri cari trascurate, soprattutto nelle persone anziane, provoca un senso...