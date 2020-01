IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Scatta l'ordinanza anti nomadi nell'area di sosta dell'ex Saimp a Pontevigodarzere. Le segnalazioni da parte dei responsabili di Interspar e del Mc Donald's da tempo denunciano la presenza di camper che, per tutta la notte, stazionano nel parcheggio a servizio del supermercato e del fast food.

Nella stragrande maggioranza dei casi, sono di proprietà di famiglie nomadi, anche se non sono mancati semplici turisti. Per far fronte a questa situazione, il settore Mobilità la settimana scorsa ha licenziato un'ordinanza in cui si dispone che negli stalli attualmente destinati alla sosta libera, dalle 6. 15 alle ore 2 del giorno successivo, si possa parcheggiare al massimo per due ore.

In questo modo non sarà più possibile campeggiare all'ex Saimp. «E' un problema che conosciamo da tempo ha spiegato il comandante della Polizia municipale Lorenzo Fontolan Già un anno fa ci sono arrivate delle segnalazioni sulla presenza di alcuni caravan di nomadi che passavano la notte all'interno del parcheggio. L'ordinanza, però, si rivolge a tutti, anche ai camperisti che intendono parcheggiare in quell'area ha aggiunto il dispositivo, però, non vuole discriminare i caravan che, se vogliono, possono tranquillamente sostare per 2 ore ed eventualmente fare la spesa al supermercato. Il punto è che non possiamo permettere che un parcheggio a servizio di attività commerciali si trasformi in un campeggio».

«Tra le altre cose ha concluso Fontolan a poche decine di centinaia di metri, proprio a Pontevigodazere, è presente un'area dove i camper possono parcheggiare liberamente». A dire il vero, questo non è il primo provvedimento messo in campo dal Comune per dissuadere gli accampamenti abusivi. A febbraio del 2018 nell'area del Cimitero Maggiore, per esempio, la Polizia municipale ha fatto scattare il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli con un peso superiore alle 3.5 tonnellate e per quelli con una lunghezza superiore ai 5 metri. A ottobre del 2017, invece, il Comune ha piazzato in via Chiesanuova, in prossimità degli accessi al piazzale della Banca Carige, delle strutture in metallo che consentono solo l'accesso alle auto.

