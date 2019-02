Parafarmacia, la titolare scrive al ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALBIGNASEGOPrima di chiudere la sua parafarmacia, nel pieno centro di Mandriola, la titolare Elena Plescia ha voluto scrivere al Ministro della Salute Giulia Grillo facendo valere le sue ragioni. O, detto in altri termini, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non ci stava più dentro con le spese, alla luce dell'apertura (a novembre) di una nuova farmacia a pochi passi dalla sua attività. Da qui la decisione, molto sofferta, di abbassare la serranda in maniera definitiva. Plescia 42 anni, molisana ha sempre battagliato affinché i...