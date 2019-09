Papilloma virus: lezione al Bo del premio Nobel Harald zur Hausen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A Padova il Nobel che ha scoperto il ruolo del Papilloma virus nel cancro della cervice. Ieri, alla chiusura del congresso nazionale di virologia nell'aula magna del polo Vallisneri, ha fatto lezione Harald zur Hausen. Medico tedesco nato nel 1936, ha condotto ricerche sul cancro alla cervice e ha scoperto il ruolo del papilloma virus nel suo sviluppo. Per questi lavori ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2008. Zur Hausen, ha studiato in Germania nelle università di Bonn, Amburgo e Düsseldorf. Trasferitosi a Filadelfia nei Virus...