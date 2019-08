Paperone in casa Ater 800 mila euro in banca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Si fingono poveri per mantenere l'alloggio popolare, ma in banca hanno centinaia di migliaia di euro e magari sono pure proprietari di altri immobili. Ma con il nuovo modo di compilare l'Isee, obbligatorio per poter vivere in una casa dell'Ater, le giacenze medie nei conti correnti e gli altri beni di proprietà vengono a galla. E così anche i furbetti. Quindici i casi eclatanti scoperti nel Padovano, finora. Per loro, con le nuove disposizioni dettate dalla normativa che ha rivoluzionato il conteggio dei canoni di locazione...