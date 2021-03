LA STORIA

CERVARESE SANTA CROCE «Da due giorni sembra di abitare in un call center». L'immagine rende bene l'idea del caos generato dalla didattica a distanza. A maggior ragione in una famiglia numerosa come quella di Emanuele ed Eleonora: quattro figli dalla seconda elementare alla prima liceo seduti ciascuno davanti al proprio schermo. Con l'aggravante di una connessione internet che funziona a singhiozzo: Cervarese Santa Croce, infatti, è ancora sprovvisto della banda ultralarga per cui bastano alcune decine di utenti in più collegati simultaneamente a sovraccaricare la linea.

L'ORGANIZZAZIONE

«Abbiamo fatto hotspot anche con i cellulari e ho già contattato un'azienda per potenziare il wi-fi di casa, sperando che arrivi presto la fibra», racconta papà Emanuele Mercanti, direttore della Fondazione Franchin Simon di Montagnana che si occupa di persone con disabilità. Anche la moglie Eleonora lavora lì, come coordinatrice dei servizi residenziali e diurni. La coppia si dà il cambio in modo che qualcuno rimanga a casa con i figli, soprattutto la mattina. E se internet continua a essere la difficoltà maggiore, nemmeno la riorganizzazione degli spazi è una passeggiata: le aule domestiche devono essere abbastanza vicine così i genitori possono dare una mano in caso di intoppi tecnici ma sufficientemente lontane perché gli studenti non si disturbino a vicenda. Per fortuna la famiglia può contare su una casa spaziosa e il problema è presto risolto: un ragazzo in mansarda, uno al primo piano e due al piano terra. Non senza qualche situazione divertente con i più piccoli che origliano alle porte dei fratelli più grandi o si sbracciano per alzare la mano davanti allo schermo senza accorgersi di avere la telecamera spenta. Tra una videolezione e l'altra la piccolina di casa, 8 anni, si infila i pattini e sfreccia in giardino inseguita dal fratello di 9 anni. Il figlio dodicenne, studente di seconda media e quello quindicenne che la prima liceo linguistico passano anche sei ore davanti al computer. Al più grande, che di dad ne ha affrontata già parecchia essendo alle superiori, le lezioni a distanza iniziano a pesare. «Lo vedo più spento di prima e mi intristisco per lui e per gli altri ragazzi dice il papà . Gli si stanno rubando gli anni più importanti». La bimba, che frequenta la seconda elementare, si è messa a piangere quando i genitori le hanno spiegato che sarebbe tornata a incontrare i compagni e le maestre soltanto virtualmente e per molte meno ore rispetto al tempo pieno a cui era abituata. Per fortuna un modo per sdrammatizzare si trova sempre: «Le abbiamo detto che così ha più tempo per usare i suoi pattini nuovi. Il bello della nostra famiglia, complessa e rumorosa è che ci si aiuta a vicenda».

E finita la dose quotidiana di dad, tutti fuori a giocare. «Speriamo che tornino in classe al più presto conclude il papà , ne hanno davvero bisogno perché la scuola è fatta soprattutto di relazioni».

Maria Elena Pattaro

