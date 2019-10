«Papà ammazzato sulle strisce da un ubriaco: voglio giustizia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPADOVA «Quell'uomo era positivo all'alcol test, ha ucciso mio padre, l'ha ammazzato mentre attraversava sulle strisce. Deve pagare per quello che ha fatto, merita di rimanere in carcere. Per sempre». Chiede giustizia Giovanmaria Maran, il figlio di Giovanni, l'orafo 72enne di Pontecorvo travolto venerdì sera alle 21 a Bagnoli di Sopra, mentre attraversava la strada per raggiungere il teatro Goldoni di piazza Unità d'Italia. All'investitore, R.R. 58enne di Conselve, che era alla guida della Mercedes E220, è stata immediatamente...