Pantano, raffica di prescrizioni: «E va assolto anche Ascierto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA Svolta al processo Pantano ieri in Corte d'Appello a Venezia. Il procuratore generale Maria Stella Cerato, per i dieci imputati, ha chiesto una raffica di prescrizioni, mentre per l'ex parlamentare Filippo Ascierto ha chiesto l'assoluzione dal reato di truffa contro il Comune di Padova. La prossima udienza, dove verrà letto il dispositivo della sentenza, è stata fissata per l'8 gennaio. Le indagini erano nate casualmente nel gennaio del 2011 quando i carabinieri indagando sull'Arpav, attraverso alcune intercettazioni...