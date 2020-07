Una donna aggredita in pieno centro, in piazza dei Frutti, e un'altra in un supermercato in via Monte Cengio, a Palestro. Sono gli episodi più gravi avvenuti nell'ultima settimana in città, entrambi ai danni di donne.

Il primo episodio è avvenuto giovedì: una 67enne era seduta ai tavolini del bar Angolo 16 quando ha fatto l'elemosina a un ragazzo straniero. Alla vista della scena prima è stata aggredita verbalmente da un sessantenne di passaggio, poi minacciata con una bottiglia e colpita a una gamba da una seda calciata da un 37enne bellunese: entrambi si sono accaniti su di le per via del gesto di solidarietà nei confronti del ragazzo. «Razzismo allo stato puro» ha commentato la vittima.

Venerdì, invece, una donna è stata aggredita all'interno del supermercato Eurospar di via Monte Cengio. Erano le 13.30 quando la cinquantatreenne è uscita di casa per recarsi a fare la spesa nel supermercato a ridosso del cavalcavia di Chiesanuova. Giunta all'entrata, ha notato un giovane tunisino in compagnia di un ragazzo. Sembra che l'uomo sia conosciuto in quartiere per la sua attività di spaccio. Forse in preda all'esasperazione, si è rivolta allo straniero invitandolo ad andarsene. L'uomo ha prontamente reagito iniziando a rispondere mentre la donna gli urlava di andarsene accusandolo di spacciare nel quartiere. Ne è scaturito un alterco che si è però spento abbastanza velocemente dopo uno scambio di battute alquanto pesanti. La cinquantatreenne poi è entrata all'Eurospar. Ad un certo punto però le si è parata davanti una giovane, amica dell'uomo accusato di essere un pusher. La ragazza ha iniziato a inveire contro la donna e poi si è scagliata contro di lei, rompendole un dito.

