GLI SPORTIVIPADOVA Il calo c'è. «Non sappiamo se dipenda dal Green pass o dal caldo, dalle vacanze, dal fatto che abbiamo degli orari ridotti, ma le prenotazioni in questo periodo sembrano diminuite». A segnalarlo è Mattia Facci, istruttore e socio della Corpo Libero Wellness di Padova. Come lui, sono in molti a registrare le criticità del periodo, probabilmente anche a causa dell'entrata in vigore da ieri del Green pass per tutti i...