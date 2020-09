LA SITUAZIONE

PADOVA La buona notizia, per oltre cento società sportive di Padova, è che i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi hanno dato il via libera: le palestre possono tornare ad ospitare allenamenti, gare e partite. Il problema, però, è che manca ancora l'accordo su chi dovrà pagare gli interventi di sanificazione. Le scuole o le società stesse? «Facciano squadra, visto che stiamo parlando di sport. Si dividano le spese» è l'appello dell'assessore comunale Diego Bonavina. L'ottimismo non manca: «Da parte dei presidi ho visto ampia disponibilità al dialogo, entro martedì mi daranno una risposta».

L'INCONTRO

Il tema, molto caldo, è quello della concessione delle palestre scolastiche alle società sportive. Negli ultimi due mesi si erano sollevati molti dubbi visto che la responsabilità negli impianti è dei dirigenti scolastici e la necessità di effettuare continue sanificazioni rende tutto più complesso. L'altro ieri pomeriggio, però, l'assessore allo Sport ha incontrato 13 dirigenti in rappresentanza degli istituti comprensivi di Padova (ne mancava solo uno). «È un fatto negativo aver dovuto attendere il 3 settembre per fare un incontro ma era inevitabile perché la situazione è ancora in divenire. Ho ribadito ai dirigenti scolastici la necessità di riaprire le palestre non solo per una questione sportiva ma anche e soprattutto per un fattore sociale. Se i ragazzi non possono aggregarsi nelle scuole e nemmeno al campo da basket - spiega -, da qualche altra parte dovranno pur aggregarsi. E il rischio è che ne nascano situazioni spiacevoli e comportamenti sbagliati. Per questo ho chiesto ai dirigenti scolastici di prendersi carico concretamente della questione».

LA RISPOSTA

Molti hanno già accettato di mettere a disposizione delle società sportive le palestre dalle ore 18 (e non come l'anno scorso dalle 16. Ma attenzione: se prendiamo in esame la fascia oraria 18-22 non parliamo più di quattro ore effettive come l'anno scorso. In mezzo, infatti, devono essere fatte anche le sanificazioni tra una seduta e l'altra. «Ho chiesto ai presidi - prosegue Bonavina - di evitare di prevedere lezioni di educazione fisica al pomeriggio in modo da poter iniziare a sanificare le palestre alle 14 e consegnarle già alle 16. Entro martedì mi daranno una risposta e nella giornata di mercoledì vorrei dare alle varie società sportive un piano con le disponibilità».

I COSTI

C'è però un altro tema importante, oltre a quello degli orari. I soldi. Chi paga le sanificazioni? «Ho chiesto di fare squadra e dividere le spese tra scuole e società - prosegue l'assessore allo Sport - Un macchinario per sanificare una palestra può costare 500 euro e può essere tranquillamente usato da entrambe le realtà».

Le palestre comunali sono 28 (Briosco, Donatello, Tartini, Boito e Coperinico sono le più frequentate) e ospitano oltre un centinaio di società sportive dalla Virtus di basket in giù. «Nessuna di queste palestre viene utilizzata per fare lezione quindi da quel punto di vista a Padova siamo tranquilli» assicura Bonavina. Meno tranquilla è la situazione relativa alle 25 palestre provinciali. Il presidente della Provincia Bui ha incontrato 11 dirigenti scolastici delle scuole superiori ma l'accordo è ancora lontano. «Noi le mettiamo a disposizione ma alla sanificazione devono pensare le società» dicono i dirigenti. «Noi da soli non ce la facciamo, le società rischiano di scomparire» alzano le mani le federazione di pallavolo e pallacanestro. La Provincia si trova tra due fuochi e la partita è aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

