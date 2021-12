VOTAZIONI

PADOVA Al via questa mattina le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Elezioni che non coinvolgeranno tutto il corpo elettorale, ma solamente sindaci e consiglieri comunali di tutto il territorio provinciale. Elezioni che non sono destinate a riservare grandi sorprese. In virtù di un accordo raggiunto tra tutti i partiti a fine novembre, in lizza c'è solamente una lista con 16 candidati (i posti disponibili sono 16). Un accordo che porterà a un radicale rinnovamento all'interno del consiglio, dal momento che ad essere riconfermati saranno solamente Alessandro Bisato del Pd, Vincenzo Gottardo dell'Udc e Fabio Miotti di Fratelli d'Italia. Gli altri 13 consiglieri sono tutti delle new entry. Ma com'è composto il listone chiamato Fabio Bui presidente- presidente di tutti? Alla Lega vanno 5 consiglieri e la delega alla Mobilità.

A essere designati sono stati Vera Sodero (consigliere comunale Padova) Daniele Canella (sindaco San Giorgio Delle Pertiche), Nicola Pettenuzzo, (sindaco San Giorgio in Bosco), Marco Schiesaro (sindaco Cadoneghe) ed Elisabetta Volpito (consigliere comunale Monselice). Altri 5 consiglieri e le deleghe al Bilancio e all'Edilizia scolastica vanno al Pd che nomina il civico Federico Barbierato, (sindaco Abano Terme), Anna Barzon (consigliere comunale Padova), Alessandro Luigi Bisato, (consigliere comunale Noventa), il civico Stefano Agujari Stoppa (consigliere comunale Este) e Katia Maccarone (sindaco Camposampiero). Vanno poi tre consiglieri a Fratelli d'Italia: Fabio Miotti, (consigliere comunale San Giorgio in Bosco), Paola Berto, (consigliere comunale Candiana) e Monica Cesaro (consigliere comunale Vigodarzere). Forza Italia designa due nomi: Cristian Bottaro, (sindaco Villanova di Camposampiero) e Daniela Bordin (consigliere comunale Borgo Veneto). Uno scanno va, infine all'Udc che nomina Vincenzo Gottardo (consigliere comunale Campodoro).

Saranno nominati vicepresidente vicario Gottardo e vicepresidente onorario Bottaro. Secondo la legge Delrio, il consiglio provinciale viene eletto a suffragio ristretto solo dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia: 16 consiglieri nelle province con più di 700 mila abitanti, 12 consiglieri nelle province intermedie, 10 consiglieri nelle province con meno di 300 mila abitanti. Nel caso di Padova, il parlamentino di palazzo Moroni è composto da 16 consiglieri a cui si aggiunge il presidente che, però, non sarà eletto in questa tornata elettorale.

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA