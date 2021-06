Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA Ventisei esposti per disturbo della quiete pubblica presentati alla Polizia locale in poco più di un mese, tra il 17 maggio e il 25 giugno. Ma anche decine di telefonate alla centrale operativa ogni settimana, per un totale di 127 segnalazioni nello stesso periodo. All'una, alle due e alle tre di notte. Continuamente. È stata la mobilitazione dei residenti a convincere il Comune di Padova a varare una nuova ordinanza...