PALAZZO MORONI

PADOVA Tutto pronto in vista del 14 settembre: il Comune ha chiuso il piano per la riorganizzazione anti Covid delle scuole elementari e delle medie. Il servizio mensa e il tempo lungo, però, inizieranno solamente il 5 ottobre. A 10 giorni dall'inizio di quello che potrebbe rivelarsi l'anno scolastico più complicato degli ultimi 70 anni, a Palazzo Moroni è praticamente tutto pronto per riaprire, dopo oltre 6 mesi di chiusura, gli istituti scolastici di competenza comunale. Un piano a cui l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva sta lavorando almeno da 3 mesi. «In questi giorni abbiamo apportato alcune modifiche al piano che avevamo elaborato all'inizio di agosto ha spiegato ieri Piva Come prima cosa, 4 classi della media Zanella all'Arcella troveranno posto all'interno del centro parrocchiale di Sant'Antonino. Ci sono, poi, 3 classi della media Marsilio alla Guizza che verranno ospitate al centro civico di via Guasti».

Contrariamente alle ipotesi iniziali la mensa della primaria Nievo di via Vecchia, non sarà spostata ma rimarrà all'interno dello stabile. Una soluzione interna è stata trovata anche per 2 classi della primaria Prati di via Decorati al Valore civile che saranno spostate una in palestra e una in sala informatica. Un problema era rappresentato anche da 8 classi della primaria Quattro martiri di via del Commissario. Anche in questo caso, le classi hanno trovato una diversa disposizione all'interno dell'edificio scolastico.

Per quel che riguarda il servizio mensa, invece, sono stati individuati degli spazi nella sala civica di via Pinelli. Risolto il problema della palestra anche per 4 classi della media Pascoli di via Galilei: andranno a fare ginnastica alla Casa del fanciullo in vicolo Santonini. Una riorganizzazione interna delle classi scatterà anche per la media Giotto e per le primarie Petrarca e De Amicis. Il centro parrocchiale di Madonna Pellegrina, infine, concederà nuovi spazi per accogliere le 9 classi della media Mameli che, fino a gennaio, non potranno ritentate nella sede di via Agnusdei dove, attualmente, sono in corso dei lavori di restauro.

Per questioni organizzative, poi, tutti i servizi mensa e di tempo lungo, potranno cominciare solamente a partire dal 5 ottobre. Non solo. I bambini della primaria Ardigò potranno iniziare a mangiare a scuola solamente a partire dal 12 ottobre. Piva, infine, non sembra aver gradito le proteste dei sindacati che, a più riprese, hanno denunciato i rischi a cui potrebbero essere esposti gli insegnati con l'avvio dell'anno scolastico. «Capisco i timori dei sindacati ha concluso l'assessore I docenti, però, sono lavoratoti come tutti gli altri. Dal momento che i netturbini hanno continuato a lavorare anche durante il lockdown, non si capisce perché gli insegnanti non possano, con tutte le precauzioni, tornare in classe ora».

Alberto Rodighiero

