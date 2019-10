CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MORONIPADOVA Sono 65 finora i padovani che hanno deciso di pagare la multa in natura, optando per la sanzione sostitutiva del pagamento, cioé dando ore del proprio tempo a servizio della collettività. Anche se l'altermativa non è stata molto pubblicizzata il flusso è stato costante, al ritmo di una quindicina di casi all'anno dal 2015. É una via d'uscita che evita ad esempio di pagare 500 euro di multa a quei giovani che hanno fatto la pipì sotto al monumento di Mazzini, così come ai più adulti sorpresi con l'auto a fermarsi...