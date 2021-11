Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA Per mettere in sicurezza il Natale il Comune lavora ad un'ordinanza che obbliga ad utilizzare le mascherine in centro storico: il sindaco oggi vedrà il prefetto e poi il documento sarà firmato entro venerdì. L'impennata dei contagi in città e le notizie allarmarti che arrivano da Germania e Austria - dove in gran fretta si stanno smontando i mercatini natalizi e dove la parola lockdown non è più un tabù - hanno...