PADOVA Per il Sir 3, dunque, è tutto deciso. Ma per il Sir2, la linea che dovrà completare il sistema collegando Chiesanuova a Ponte di Brenta, potrebbe aprirsi uno scenario diverso per quanto riguarda la tipologia dei mezzi. Il Ministero, infatti, nel frattempo ha modificato i criteri del bando che finora, ai fini della concessione dei finanziamenti statali, hanno imposto solo l'utilizzo di tram, metropolitane o filobus. Adesso, invece, le progettazioni future potranno prevede l'impiego dei bus elettrici, a condizione, però, che corrano su una corsia preferenziale, a essi dedicata almeno al 70%. E a Palazzo Moroni Sergio Giordani e il neo assessore Andrea Ragona valuteranno, avendo davanti ancora un buon margine di tempo, se prendere in considerazione questa opzione per la prossima progettazione.

«Certo - ha sottolineato il sindaco - per la terza linea cioè il Sir 2, ci sono possibilità ulteriori, visto che sono cambiate le logiche. Noi stiamo verificando tutto e poi decideremo. E' stato modificato il bando, ma sono variate anche le tecnologie disponibili. Intanto, però, concentriamoci sul Sir 3, che ormai è in dirittura ed era ora. E' un obiettivo raggiunto, importante perché avremo un collegamento con l'ospedale e perché l'introduzione del tram farà diminuire il numero delle auto e di conseguenza l'inquinamento. Mi piace moltissimo questo progetto e sono sicuro che anche nel tragitto Stazione-Voltabarozzo i convogli saranno sempre pieni, come all'Arcella, perché il metrobus è bello, capiente e comodo. Devo ringraziare l'ex vice sindaco Arturo Lorenzoni per il lavoro che ha svolto fino all'altro ieri, qui in Comune, ma anche nel quartiere, dove ha cercato di sensibilizzare tutti sull'importanza di tale opera. Ora faremo il possibile per ridurre al minimo i disagi causati dai cantieri».

L'ASSESSORE

«C'è ancora molto da fare - gli ha fatto eco il neo assessore Andrea Ragona - ma con la predisposizione del progetto definitivo abbiamo fatto un grande passo avanti. Restano solo dettagli, come la Conferenza dei servizi e le varianti, ancora da mettere a punto. Quanto al fatto che ci siano tuttora cittadini contrari all'opera, dico che è normale che sia così e che comunque vanno ascoltati, cosa che continueremo a fare. C'è però da dire che la maggior parte della popolazione non protesta e non vede l'ora di vedere il tram in servizio. Anche per il Sir 1 è salito il consenso nel corso del tempo, tanto che abbiamo dovuto aumentare le frequenze da 10 a 6 minuti. Sono sicuro che accadrà lo stesso a Voltabarozzo, dove sul serpentone blu saliranno i residenti, ma anche coloro che arriveranno da fuori: lasceranno la macchina al capolinea e in 18 minuti raggiungeranno il centro. Sarà una novità che migliorerà la qualità della vita. Tra un anno partiranno i lavori e il tram sarà pronto entro il 2023».

L'AZIENDA

Il presidente Giuseppe Farina ha poi puntualizzato che non ci sono incognite sul futuro della nuova linea tranviaria: «Tutti i contenziosi si sono definitivamente e positivamente conclusi - ha ricordato - e quindi ora possiamo andare avanti con la progettazione e la realizzazione delle opere». L'amministratore delegato Riccardo Bentsik, infine, si è soffermato sui vantaggi che presenta il fatto di avere anche per il Sir 3 lo stesso sistema del Sir 1. «Questo - ha concluso - ci consente di fare delle economie di scala, ma anche di utilizzare a seconda delle necessità, i veicoli su una linea, o sull'altra. La creazione di una nuova linea, inoltre, ha effetti positivi anche su quella già esistente».

