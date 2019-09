CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA «Non vogliamo uccidere i locali». Antonio Bressa, assessore al Commercio, lo ripete tre volte tenendo in mano un documento colmo di appunti. È il regolamento della patente a punti per gli esercenti, introdotto nel 2015 dall'ex sindaco Bitonci e pronto ad essere cambiato dall'amministrazione Giordani. La questione approderà oggi in commissione e lunedì in consiglio comunale. Sono previsti diversi alleggerimenti rispetto alle attuali sanzioni. Novità anche sul fronte delle nuove aperture e, soprattutto, inasprimento...