PALAZZO MORONI

PADOVA Manifestazioni cancellate e massima attenzione alle norme di prevenzione emanate dalla Regione. È questo in sintesi il pensiero del sindaco Sergio Giordani che, ieri pomeriggio, ha deciso di sospendere la sfilata di carnevale che doveva attraversare le vie del centro storico dove erano previsti eventi collaterali nelle principali piazze per chiudersi poi in Prato della Valle. Una festa che richiama in città migliaia di persone da tutta la provincia. «Nelle linee guida diramate oggi dalla Regione, tra gli altri punti, l'ultimo recita Qualora non necessario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione - ha spiegato il sindaco - ho ritenuto per prudenza di disporre il rinvio della manifestazione di carnevale prevista in Prato della Valle, che ogni anno raduna decine di migliaia di persone. Come già programmato, la seconda data utile fissata per tale manifestazione era il giorno primo di marzo, valuteremo con attenzione l'evolversi della situazione e stabiliremo sul punto specifico la scelta migliore nel corso dei prossimi giorni».

Il primo cittadino ha invitato «tutti i padovani a non farsi cogliere dal panico bensì di attenersi alle semplici regole preventive che ci giungono dall'unità di crisi regionale e che già da oggi come amministrazione comunale stiamo diffondendo in varie forme per garantirne la massima conoscenza».

Il sindaco è in costante contatto con l'unità di crisi e la macchina comunale è pronta a muoversi dopo che il governo provvederà a diramare le linee guida nazionali per affrontare il Coronavirus. «Informarsi è importantissimo - ha continuato Giordani - in questo momento è importante agire compatti come cittadini e seguire semplici regole e precauzioni senza creare allarmismi».

Sul sito del Comune è possibile vedere il video informativo predisposto dalla Regione che illustra nel dettaglio le norme da seguire. L'amministrazione a sua volta ha predisposto un volantino, diffuso anche sui social network, nel quale sono riportate i 10 comportamenti da seguire per contenere la possibilità di contagio, a partire da quella più semplice ma molto efficace di lavarsi spesso le mani fino all'ultima che risponde ad un quesito molto sentito dai cittadini: «Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus». Di massima importanza anche il numero verde 1500, come ha rilevato il sindaco, al quale rivolgersi in presenza di tosse, febbre o se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

L'ASSOCIAZIONE

Ieri pomeriggio intanto è stata annullata la manifestazione in programma nel primo pomeriggio di fronte al municipio, dall'associazione Il Filo di Seta e promossa dall'amministrazione sul tema 1000 Gru di origami per la Cina ed il mondo. Un evento che voleva far sentire la solidarietà al popolo cinese colpito dal Coronavirus.

Non riaprirà domani invece l'Università cittadina, come le altre del Veneto. Sospese lezioni, esami e ogni attività per tutta la prossima settimana in attesa dell'evolversi della situazione. Il rettore Rosario Rizzuto che ha sottolineato di essere in costante contatto con l'unità di crisi e con i ministeri competenti, in un suo messaggio a studenti, docenti e personale, invita tutti a seguire con grande scrupolo le prescrizioni emanate dall'unità di crisi regionale invitando a estendere la vigilanza posta in atto dal Bo sin dall'esordio della malattia in Cina. L'ateneo ha predisposto anche un numero di cellulare reperibile sul sito Il Bo live, al quale tutto il mondo universitario può rivolgersi per ulteriori informazioni o per eseguire il test in presenza di tosse o febbre.

Annullati non solo eventi ludici o sportivi ma anche manifestazioni culturali. Oggi pomeriggio alle 16, il Circolo della Lirica di Padova aveva organizzato la messa in scena della piece Donne, donne eterni dei! ma in via prudenziale ha optato per annullare l'evento. Una scelta che invece non ha fatto il Teatro Stabile del Veneto che annuncia però che prima dell'inizio di ogni spettacolo in programma, verrà proiettato il video informativo sulla task force regionale per la gestione dei casi di corona virus e le relative misure di prevenzione. Anche la Diocesi interviene sulla prevenzione per le comunità non sottoposte a restrizione. Il vicario generale consiglia, oltre all'osservanza delle norme di prevenzione, che l'Eucarestia sia distribuita nelle mani dei fedeli.

Luisa Morbiato

