PALAZZO MORONI

PADOVA Lo ha detto e ripetuto fino allo sfinimento, in queste settimane: «Padovani state attenti». Un giorno mentre faceva colazione in un bar l'ha anche spiegato a un gruppo di giovani che festeggiavano baldalzosamente un compleanno, tutti senza mascherine: «Guardate che fate del male ai vostri genitori e ai vostri nonni».

Sergio Giordani primo responsabile della salute dei cittadini, oltre ad una sensibilità spiccata per questi temi sa benissimo che ogni giorno di ritardo a questo punto può essere determinante per produrre nuovi contagi. Per questo già da qualche giorno ha cominciato a preparare l'opinione pubblica ad un provvedimento indifferibile, soprattutto pensando ad una città di 60mila studenti universitari che due volte alla settimana affollano il centro e si mescolano ai padovani che fanno la spesa in piazza o nei negozi.

Sindaco che cosa farà?

«Semplice. Se entro mercoledì il governo non imporrà l'uso delle mascherine all'aperto lo farò io. Spero che ci arrivino prima loro».

In tutta la città o in centro?

«Nei luoghi di assembramento. Ho chiesto al Comando della Polizia locale di farmi un report di quello che fanno negli altri capoluoghi. Poi deciderò. Non abbiamo ancora deciso se limitarci al centro storico nel fine settimana».

Preoccupato per le reazioni dei cittadini?

«Non credo, camminando per la strada vedo che il 70 per cento delle persone le portano già naturalmente».

E le multe?

«Mettere 400 euro è una esagerazione. Bastano 50 euro per scoraggiare. Diventerà antipatico ma se occorre...»

Rischia di diventare più premuroso di Zaia...

«Ma chi se ne frega. Il mio pensiero è che i cittadini stiano bene, altroché».

Sembra che la sua decisione abbia già ottenuto un'ampia copertura: dalla professoressa Viola al Questore Fusiello fino a Crisanti.

«Fa piacere, ma vede non è questo il mio obiettivo, io devo limitare i contagi per quanto mi è possibile».

Tutti mascherati proprio adesso che c'è Van Gogh?

«Guardi che è proprio questo il punto. La città si sta riprendendo, abbiamo una mostra incredibile, la più grande mai aperta in Italia, arriva una marea di gente, i tavolini dei bar e gli alberghi si riempiono. Bisogna convivere in sicurezza. E poi...»

Dica...

«Se si ferma un'altra volta la nostra economia sarà un disastro, questa volta totale».

I padovani però si sono dimostrati molto attenti sul tema, che dice?

«Bravissimi. E sono convinto che la gente capirà la mia iniziativa. Dico solo questo: abbiamo ancora una curva dei contagi accettabile, vogliamo aumentarli?»

E i ragazzi? Quanti ce ne sono in centro, a gruppi, senza mascherine...

«Lo so, ma qui il lavoro dev'essere tutto sulla responsabilità. A casa, a scuola e per quanto ci compete, anche da parte nostra. Fargli capire che non è vero che non tocchi anche a loro e che se lo portano a casa sarà peggio. E poi che cosa costerà la mascherina? Anche quando è stato imposto il casco tutti criticarono, ora lo mettono tranquillamente».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA